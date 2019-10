Frankrike: Ingen har fordel av ny brexit-utsettelse

NTB utenriks

– En avtale har blitt framforhandlet. Det er nå opp til det britiske parlamentet å si hvorvidt det godtar eller avviser den, heter det fra president Emmanuel Macrons kontor lørdag.

Kort tid tidligere hadde flertallet i det britiske Underhuset stemt ja til et forslag som i praksis innebærer at statsminister Boris Johnson må be EU om en ny utsettelse av brexit.

Opprinnelig skulle Storbritannia ha forlatt EU 29. mars i år, men britene fikk utsatt datoen til 31. oktober for å unngå at landet krasjer ut av unionen uten en avtale.

Macron sa torsdag, da Johnson spikret en revidert utmeldingsavtale, at han var «rimelig sikker» på at britiske folkevalgte ville gi den grønt lys.

– Jeg mener at datoen 31. oktober bør respekteres. Jeg synes ikke at det bør gis noen nye tidsfrister. Vi er nødt til å få slutt på disse forhandlingene og gå videre med forhandlinger om det fremtidige forholdet, sa den franske presidenten fredag.

