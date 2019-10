Over 60 drept under fredagsbønn i Afghanistan – IS får skylden

NTB utenriks

Det er ennå ikke klart om moskeen ble angrepet av en selvmordsbomber eller om noe annet forårsaket den kraftige eksplosjonen, ifølge en talsmann for lokale myndigheter i Nangarhar-provinsen.

Rundt 250 mennesker var samlet til bønn i moskeen, og både menn og barn ble drept og såret, sier Attaullah Khogyani.

Den afghanske opprørsgruppa Taliban fordømmer angrepet som en «stor forbrytelse», og legger skylden på IS, som også er aktiv i denne delen av Afghanistan.

Også lokale tjenestemenn mener IS sto bak.

Angrepet skjedde i Haska Mina, rundt 50 kilometer utenfor provinshovedstaden Jalalabad. Flere titall sårede ble trukket fram fra ruinene og kjørt til sykehus etter å ha blitt begravd under den sammenraste bygningen.

Volden mot sivile øker

Angrepet skjedde dagen etter at FN fastslo at Afghanistan er rammet av et totalt uakseptabelt voldsnivå, og at de sivile tapene har skutt i været og nådd et rekordhøyt nivå de siste månedene.

Lokale myndigheter opplyste tidligere at det ble skutt flere granater mot moskeen, noe som skal ha fått taket til å rase sammen over de mange som hadde møtt fram for å be.

Senere sa imidlertid tjenestemenn at det er uklart om det var én eller flere eksplosjoner, og om en selvmordsbomber var involvert.

Det er foreløpig ikke kjent hvorfor den sunnimuslimske moskeen ble angrepet.

IS har tidligere rettet flere av sine angrep mot sjiamuslimer ettersom jihadistgruppa regner sjiaene som kjettere.

Veibombe drepte sivile

Torsdag ble seks sivile, deriblant fire barn, drept da kjøretøyet de satt i, ble rammet av en veibombe i Herat-provinsen vest i landet, opplyser en talsmann for provinsens guvernør.

Han oppgir at fire andre sivile ble såret.

Ifølge ferske FN-tall ble 2.563 sivile drept og 5.676 såret i løpet av årets ni første måneder, hvorav opprørere hadde ansvaret for 62 prosent. Perioden fra juli til september var den blodigste i landet så langt i år. Juli-oversikten viste dessuten at ikke siden registreringene startet i 2009, har så mange sivile blitt drept i løpet av en enkelt måned.

