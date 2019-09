Siste brexit-dag i høyesterett

NTB utenriks

Domstolen skal avgjøre om statsminister Boris Johnson brøt loven da han suspenderte Parlamentet i en drøy måned fra forrige uke.

Aktivisten og forretningskvinnen Gina Miller tapte første runde med sitt søksmål i en engelsk domstol. Regjeringen vant fram med sitt argument om at saken dreier seg om politikk, ikke juss, men retten åpnet for å anke.

Skottlands høyesterett kom ved andre gangs behandling av et søksmål fra 75 parlamentsmedlemmer fram til at suspensjonen var lovstridig. Der kom domstolen fram til at suspensjonen «har som mål å være til hinder for Parlamentet» og dermed var lovstridig. Retten beordret likevel ikke at parlamentet skulle kalles sammen igjen.

Denne uken har høyesterett i London satt av tre dager til en felles ankebehandling. Torsdag er siste dag, og tidligere statsminister John Major er blant dem som skal forklare seg. Major, som også tilhører De konservative, har sluttet seg til Millers søksmål mot regjeringen.

Skottland og England beholdt hvert sitt rettsvesen da de ble slått sammen i 1707, men høyesterett i London er øverste domstol i sivile saker for hele kongedømmet.

