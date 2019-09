FN: Hvert 11. sekund ender en fødsel i tragedie

NTB utenriks

Det betyr at en mor eller et spedbarn dør hvert 11. sekund, og at det hvert minutt er fem fødsler som ender i tragedie. I fjor døde 7.000 nyfødte hver eneste dag.

Verden har de siste tiårene opplevd en kraftig nedgang i antall dødsfall i forbindelse med fødsel, men nye FN-tall viser at det er store forskjeller avhengig av hvor i verden mødrene og barna befinner seg.

Verst står det til i afrikanske land sør for Sahara, der nesten 50 ganger så mange kvinner dør under fødsel sammenlignet med høyinntektsland. Barn har her ti ganger så høy risiko for å dø under fødsel enn i rikere land.

Selv om det har vært en kraftig reduksjon siden årtusenskiftet, har det i perioden mellom 2000 og 2017 vært en økning i denne type dødsfall i 13 land, blant annet i Syria, Venezuela og USA.

(©NTB)