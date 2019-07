Uklart om Israel vil nekte Omar og Tlaib innreise

NTB utenriks

Begge de to kongressrepresentantene har uttrykt støtte til den internasjonale BDS-kampanjen, som ble startet av palestinske aktivister etter inspirasjon fra den ikkevoldelige anti-apartheid-bevegelsen i Sør-Afrika.

Kampanjen har fått tilslutning fra et stort antall kirkesamfunn, fagforeninger og organisasjoner verden over og oppfordrer til boikott av israelske varer, bedrifter og institusjoner, deinvestering i israelsk næringsliv og internasjonale sanksjoner for å tvinge Israel ut av de palestinske områdene som ble okkupert i 1967.

Israel nekter innreise til personer som har uttrykt støtte BDS-kampanjen, og statsminister Benjamin Netanyahu må nå ta stilling til om det skal gjøres et unntak for Ilhan Omar og Rashida Tlaib, skriver Haaretz.

Den såkalte BDS-loven åpner for å gjøre unntak for politikere og diplomater, dersom israelsk UD vurderer at det vil skade landets forhold til omverdenen om de nektes.

Omar og Tlaib legger ikke skjul på at vil besøke de okkuperte områdene, og de har vært frittalende i sin kritikk av Israels okkupasjon.

Omar fremmet denne uka et resolusjonsforslag i Representantenes hus, som fastholder amerikanske statsborgeres rett til å støtte boikott «for å fremme borger- og menneskerettigheter hjemme og i utlandet».

