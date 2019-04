Prins William besøker New Zealand

NTB utenriks

Den britiske arveprinsen ankom øynasjonen på den andre siden av jorden torsdag.

25. april er kjent som ANZAC Day i Australia og New Zealand og er en viktig merkedag for nasjonal tilhørighet og for å hedre dem som falt i første verdenskrig.

Dagen er årsdagen for landsettingen i Gallipoli, der soldater fra de to landene – ANZAC står for Australia and New Zealand Army Corps – under britisk ledelse led et katastrofalt nederlag mot tyrkiske styrker i 1915.

I tillegg til å delta på en minnegudstjeneste for de over 10.000 som ble drept i Tyrkia for over 100 år siden, møtte hertugen av Cambridge også overlevende etter angrepene mot to moskeer i Christchurch 15. mars.

Prinsen møtte også lokale muslimske ledere og medlemmer av nødetatene som rykket ut til terrorangrepene der 50 mennesker ble skutt og drept.

William er nummer to i den britiske arverekken etter sin far. Bestemoren, dronning Elizabeth II, er formelt statsoverhode på New Zealand. Landet er en tidligere britisk koloni og er i dag en del av Samveldet.

