Pave Frans utviser tidligere kardinal fra kirken

I tillegg til å bli utvist er han også fradømt retten til å holde messe og andre sakramenter.

Han blir også fratatt sin stilling som prest og mister støtteordninger fra kirken, i form av bolighjelp og finansiell støtte.

Ifølge anklagene skal McCarrick over flere tiår ha forgrepet seg på tre unge gutter i tillegg til flere seminarister og prester.

I juni ble han ifølge New York Times den første kardinalen til å tre av som følge av slike anklager, etter at et panel fra kirken presenterte bevis for at McCarrick skal ha forgrepet seg på en ung altergutt på 70-tallet mens han arbeidet som prest i New York.

Senere fant avisa ut at flere i kirken i flere tiår hadde visst om anklager om at McCarrick skal ha seksuelt trakassert og befølt menn som ville bli prester. Etter dette sto en da 60 år gammel mann fram og fortalte at McCarrick skal ha begynt å forgripe seg på ham tilbake i 1969 da han var elleve år gammel. Han sier ekskardinalen var en nær familievenn.

McCarrick, som nå er 88 år gammel, har bodd i et munkekloster i Kansas etter han ble fratatt tittelen.

Det er Kongregasjonen for troslæren som har funnet ham skyldig. Kongregasjonen er en del av Den katolske kirkens sentralforvaltning, og har som oppgave å beskytte kirken mot såkalt «heresi» eller vranglære.

