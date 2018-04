To palestinere drept og flere såret av israelske soldater

NTB utenriks

Israelske soldater har de siste tre fredagene åpnet ild mot titusenvis av palestinere som har demonstrert inne på Gazastripen.

Palestinske helsemyndigheter opplyser at 25-åringen Ahmad Aqel og 24-åringen Ahmad Rashad al-Athamneh ble drept øst for Jabaliya fredag. Videre legger de til at minst 40 er såret av skudd eller av tåregass fra israelske soldater. Den israelske hæren har ikke kommentert opplysningene.

30 palestinere er de siste fire fredagene drept og flere tusen er såret, rundt halvparten av dem etter å ha blitt truffet av skudd, noe Israel har høstet massiv internasjonal kritikk for.

FN, EU og menneskerettighetsorganisasjoner har krevd uavhengig gransking, noe israelske ledere har avvist.

Israels forsvarsminister Avigdor Lieberman har i stedet tatt til orde for å gi soldatene medalje, og statsminister Benjamin Netanyahu har også rost dem offentlig.

Skyter med skarpt

Demonstrasjonene arrangeres av en komité der alle de palestinske gruppene på Gazastripen deltar, også president Mahmoud Abbas' Fatah-parti. Planen er at de skal fortsette hver fredag fram til 14. mai, da det er 70 år siden staten Israel ble proklamert.

Demonstrantene har satt opp fem teltleirer nær det strengt bevoktede grensegjerdet.

Israel har opprettet en flere hundre meter bred såkalt sikkerhetssone på palestinsk side av grensa og truer med å skyte med skarpt mot alle som beveger seg inn i denne.

Fredag morgen ble det sluppet flygeblader over området, der palestinere ble bedt om å holde seg unna.

Flyttet telt

Torsdag ble fem telt flyttet nærmere og satt opp rundt 300 meter fra grensa, og gravemaskiner laget deretter sandvoller rundt dem for å beskytte dem mot israelske kuler og tåregassgranater.

Demonstrantene setter også fyr på bildekk for å røyklegge området langs grensa og dermed gjøre det vanskeligere for de israelske soldatene å sikte og treffe noen.

Ifølge israelske medier har palestinske aktivister de siste dagene også sendt brennende drager over grensegjerdet i forsøk på å sette fyr på kornåkre i Israel, og flere slike branner er startet de siste dagene, ifølge Times of Israel.

(©NTB)