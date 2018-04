Svenska Akademien overlater intern granskingsrapport til politiet

NTB utenriks

De gjenværende medlemmene av kulturinstitusjonen kommenterte fredag omsider en granskingsrapport om saken som den siste tiden har skapt en dyp krise i Akademien.

Granskingen er gjort av advokater på bestilling fra Svenska Akademien, som nå beklager, lover bot og bedring og medgir at regler er brutt.

Sveriges statsminister, konge og Nobelstiftelsen har alle uttrykt uro over striden i Svenska Akademien, som blant annet deler ut Nobels litteraturpris.

Krisen har utspring i institusjonens bindinger til kulturprofilen Jean-Claude Arnault. Minst 18 kvinner har anklaget ham for overgrep eller trakassering, og Arnault anklages for gjennom en årrekke å ha lekket prisvinnere til pressen før Akademien kunngjorde navnene. Teaterinstruktøren er gift med poeten Katarina Frostenson, og krisen toppet seg sist uke da både Frostenson og Sara Danius, Akademiens faste sekretær, trakk seg.

Også tre andre av Akademiens medlemmer trukket seg i protest.

Økokrim overtar

Akademiens medlemmer deltok i advokatutredningen ved å beskrive det interne arbeidet i Svenska Akademien. For å gjøre dette uten å bryte vedtektene, ble de gitt en garanti for at utredningen ikke skulle publiseres. Men nå har altså institusjonen bestemt seg for å overlate etterforskningen til myndighetene.

Granskingen har avdekket at «uakseptabel oppførsel i form av uønsket intimitet» har funnet sted, og Akademien opplyser fredag at et brev som ble mottatt i 1996, er funnet. Avsenderen varslet om mistenkte overgrep ved Arnaults kultursenter, som har fått penger fra Akademien.

– Svenska Akademien beklager dypt at brevet ble lagt til side, hvilket ført til at ingen tiltak ble iverksatt for å utrede saken, heter det i pressemeldingen.

Økokrim gransker

Granskerne påpeker også at Akademiens regler om hemmelighold har blitt brutt i forbindelse med Nobels litteraturpris.

Svensk økokrim bekrefter at de har mottatt dokumenter fra akademien, men vil ikke kommentere saken. Påtaleansvarlig Jan Tibbling sier en beslutning om hvorvidt saken skal etterforskes, vil være klar i løpet av kommende uke.

Kong Carl Gustav grep inn

Svenska Akademien har eksistert siden 1786 og ble opprettet av kong Gustav III. Det er i alt 18 medlemmer, og i vedtektene står det at de skal forbli medlemmer i Akademien så lenge de lever.

Tidligere denne uken ble det kjent at kong Carl Gustaf nå har endret på dette.

– Det er et utgangspunkt i svensk og internasjonal rett at den som ikke lenger ønsker å være representant i en sammenslutning, skal ha mulighet til å fratre, skriver den svenske kongen.

– Tilliten er svekket

– Svenska Akademien befinner seg i en alvorlig krise etter en periode med dyp uenighet mellom medlemmer om viktige saker. Akademiens tillit er svekket, og antall aktive medlemmer er blitt redusert, heter det i Svenska Akademiens pressemelding.

Akademiens nobelkomité er intakt og i full vigør, heter det videre.

Jean-Claude Arnault har benektet alle anklagene om overgrep og trakassering, som skal ha funnet sted i perioden 1996–2017.

