Det ble klart på et rentemøte torsdag. Samtidig signaliserer sentralbanken at det kan komme et rentehopp i mai for å dempe inflasjonen i tråd med inflasjonsmålet.

Styringsrenta i Storbritannia ble hevet i november i fjor for første gang på et tiår.

