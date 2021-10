Regjeringen vil ikke hente hjem IS-kvinner

NTB Innenriks

– Som en generell grunnholdning så henter vi ikke hjem de som har reist ut som fremmedkrigere. Alle har jo rett til å be om konsulær bistand, men jeg kan ikke kommentere situasjonen ut over det, sier den ferske utenriksministeren Anniken Huitfeldt (Ap) til NRK.

Mandag fortalte kanalen at terrorsiktede Aisha Shazadi Kausar setter sin lit til at en ny regjering vil hente henne og sønnen fra Syria til Norge. Kausar er en av to norske IS-kvinner som formelt har bedt om bistand til å komme hjem.

Huitfeldt understreker at alle har rett på individuell behandling dersom de ber om konsulær bistand.

– Vil dere ta kvinnene hjem hvis det er en forutsetning for å få barna hjem?

– Vi er selvfølgelig veldig bekymret for barna. Vi følger situasjonen nøye, svarer Huitfeldt.

(©NTB)