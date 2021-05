Dansker bortvist fra Norge – tromsøværing mistenkt for skihjelp

NTB Innenriks

De tre danskene forsøkte først å ta seg over grensen på sykkel, men ble da bortvist av Heimevernet, som utfører grensekontrollen på Bjørnfjell i Nordland.

Danskene byttet deretter sykler med ski og tok seg over grensen utenom kontrollpunktet. De ble observert av en hytteeier i området, skriver politiet i en pressemelding.

Der opplyser de også at en person bosatt i Tromsø er mistenkt for medvirkning ved å skaffe ski til de tre danskene.

– Personene ble pågrepet i Tromsø i går. De sitter nå i arrest i Tromsø. Det er fattet bortvisningsvedtak, og dette er forkynt for dem. De skal etter planen ledsages tilbake til Danmark i løpet av lørdag, skriver politiet.

Hver av de tre er også ilagt et forelegg på 10.000 kroner, som de har vedtatt.

Leder for operativ utlendingsseksjon i Troms politidistrikt, Lars Andreas Moen-Mikalsen, sier han hittil aldri har sett lignende forsøk på ulovlig grensekryssing.

– Svaret på om vi har sett mye av dette, er et soleklart nei. Dette er blant de mer kreative forsøkene vi har sett, sier han til NTB.

Politiadvokat Kine Wesseltoft i Bodø sier det trolig ikke blir noen reaksjoner for kvinnen som bisto med skiene. Hun skal ha kommet med bil fra Tromsø og overlevert utstyret til danskene.

– Vi må se nærmere på denne koronaforskriften, for her ser det ikke ut til å være noen hjemler for straffansvar ved medvirkning. Foreløpig har vi ikke gitt henne noen reaksjon, og mest sannsynlig vil nok ikke vedkommende få noen reaksjon, sier hun.

