Et flertall i landsstyret hadde i utgangspunktet gått inn for en formulering om at formuesskatten skal reduseres og på sikt avvikles.

– Formuesskatten skal vekk. Her må vi ikke vingle, slo Pål Morten Borgli fra Rogaland Frp fast da Frp diskuterte saken på partiets landsmøte søndag.

Over 70 prosent av delegatene var enig og stemte dermed for mindretallets forslag om å avvikle formuesskatten helt.

