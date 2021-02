Strengere tiltak og 800 i karantene etter smitte på treningssenter i Harstad

NTB Innenriks

Lørdag fikk Harstad kommune bekreftet åtte nye koronasmittede. Alle åtte har vært på dette treningssenteret, som har blitt stengt.

Alle som har vært innom treningssenteret på ettermiddagen mandag til fredag denne uken, regnes som nærkontakter og skal umiddelbart gå i karantene i ti dager, varsler kommunen sent lørdag kveld.

Folkehelseinstituttet har bedt kommunen behandle utbruddet som om det er den britiske mutasjonen av koronaviruset som spres.

Strengere tiltak

Alle som har vært innom senteret denne uken utenom ettermiddagene, blir bedt om å teste seg så snart som mulig og gå i karantene til de har testet seg for korona og fått negativt svar.

Kommunen har valgt å innføre strengere tiltak etter utbruddet. Kultur-, underholdnings- og fritidsaktiviteter innendørs stenges, men det gjøres unntak for toppidrett og organiserte aktiviteter for barn og unge under 20 år. Alkoholservering er fortsatt tillatt, men kontaktopplysninger til gjester skal registreres.

Varer til 8. mars

Det blir også påbud om hjemmekontor så langt det er praktisk mulig, og munnbind skal brukes når én meters avstand ikke kan holdes på offentlig sted.

Over fem gjester i hjem og fritidsboliger er ikke tiltatt, og det kan maksimalt være ti personer til stede samtidig på private og offentlige innendørsarrangementer.

Tiltakene trådte i kraft natt til søndag og varer fram til mandag 8. mars. De kan bli forlenget.

(©NTB)