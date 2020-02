Store snømengder stengte Bergensbanen

NTB Innenriks

– Veldig store snømengder og dårlig vær gjør det krevende å holde strekningen fri for snø. Dette medfører forsinkelser for de fleste togene som skal fra Bergen til Oslo, eller motsatt vei, i dag, opplyser Bane Nor klokka 14 lørdag.

Fredag ble det innført oransje beredskap på strekningen mellom Haugastøl og Mjølfjell. Det betyr blant annet at brøytemaskiner rydder sporet før hvert passasjertog.

Banen var stengt mellom Myrdal og Finse i fire timer lørdag.

Bergensbanen var også stengt to og et halvt døgn etter et snøskred mellom Myrdal og Hallingskeid mandag, men åpnet igjen natt til torsdag etter et omfattende ryddearbeid.

