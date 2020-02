Kraftig brann i Dombås kirke

NTB Innenriks

Innlandet politidistrikt varslet først om brannen klokken 3.39.

Brannen startet ved hovedinngangen. På Twitter skriver politidistriktet at mannskapene på stedet ikke har kontroll.

Rundt 4.20 opplyste politidistriktet at det kommer mye røyk fra spiret, og at det er mye vind på stedet. Like før klokken 5 hadde brannen spredt seg til utsiden av kirken.

– Nå er det flammer fra takkonstruksjonen, der taket går over til spiret. Det er en skikkelig brann og veldig kraftig vind fra vest, sier operasjonsleder Atle Bernhoft von Obstfelder til NTB.

Krisestab satt

Ordfører Astrid Skomakerstuen Ruste i Dovre kommune er varslet, og det jobbes med å få satt krisestab. Det vurderes fortløpende om husene i nærheten av kirken skal evakueres.

– Vi vurderer evakuering av de nærmeste husene, fordi det kan bli gnist fra kirken. Det er sterk vind, sier von Obstfelder.

– Dette er helt tragisk. Kirken er et viktig samlingspunkt og et historisk bygg, sier ordfører Skomakerstuen Ruste til NTB.

– Vi jobber med å samle krisestab og få oversikt over situasjonen, sier hun videre.

Uviss årsak

Det er ifølge operasjonslederen for tidlig å si noe om årsaken.

– Vi etterforsker samtidig som vi slukker. Brannen har sannsynligvis startet innvendig, opplyser han.

Dombås kirke er en korskirke i mur fra 1939.

(©NTB)