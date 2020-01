Siv Jensen: – Jeg ville vært bekymret hvis jeg var Høyre-velger

NTB Innenriks

– Hvis Høyre mener det er MDG som er målestokken for klimapolitikken, så er det et ærlig valg. Men det er et veldig dårlig valg, sier Siv Jensen til NTB.

Hun mener det er grunn til bekymring etter at Oslo Høyre i helgen gikk inn for å verne havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja mot konsekvensutredning og oljeutvinning.

Jensen understreker at Oslo Høyre bare er ett fylkeslag, og at det avgjørende er hva Høyres landsmøte til slutt går inn for. Men vedtaket fra Oslo skaper usikkerhet, fastholder hun.

– Hvis Høyre nå blir trukket mot venstre, så er det et varsku. Jeg tror ikke det er det ikke-sosialistiske velgere vil ha. De vil ikke ha mer venstreorientert politikk, sier Jensen.

– Jeg ville vært bekymret hvis jeg var Høyre-velger, sier hun.

(©NTB)