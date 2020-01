Høyre svarer Siv Jensen: «Vi trenger ikke Frps petropopulisme»

NTB Innenriks

– Hvis Høyre mener det er MDG som er målestokken for klimapolitikken, så er det et ærlig valg. Men det er et veldig dårlig valg, sier Frp-leder Siv Jensen til NTB.

Hun mener det er grunn til bekymring etter at Oslo Høyre i helgen gikk inn for å verne havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja mot konsekvensutredning og oljeutvinning.

– Jeg mener dette bidrar til å skape usikkerhet om hva Høyre kommer til å mene i oljepolitikken framover.

«Et varsku»

Frp-lederen understreker at Oslo Høyre bare er ett fylkeslag. Hva Høyres landsmøte til slutt går inn for, er mye viktigere. Men partiet må velge en retning.

– Hvis Høyre nå blir trukket mot venstre, så er det et varsku. Jeg tror ikke det er det ikke-sosialistiske velgere vil ha. De vil ikke ha mer venstreorientert politikk, sier Jensen.

– Jeg ville ha vært bekymret hvis jeg var Høyre-velger, sier hun.

Men Høyres stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde avviser at partiets velgere har noe å frykte.

– Jensen har selv sittet i en regjering som i praksis har vernet Lofoten, Vesterålen og Senja mot konsekvensutredning og oljeboring i sju år, sier hun i en epost til NTB.

«Holde folk for narr»

Høyre-toppen mener Norge trenger en ansvarlig, bærekraftig næringspolitikk som skaper jobber.

– Selv om vi skal leve av og med oljenæringa i flere tiår fremover, trenger vi ikke Frps petropopulisme, slår hun fast, og fortsetter:

– Det er nesten å holde folk for narr å late som at det er aktuelt å begynne storstilt utbygging i dette området, samtidig som vi skal omstille norsk økonomi vekk fra oljeavhengighet.

Venstres stortingsrepresentant Guri Melby sier Høyre ikke blir trukket mot venstre, men mot Venstre. Hun håper resten av Høyre følger etter Oslo Høyre.

– Å holde Lofoten oljefritt er vår politikk og nå også regjeringens politikk, sier hun i en epost til NTB.

Strategiseminar

Mandag var Frps sentralstyre samlet til strategiseminar. Jensen forteller at seminaret fikk en ny karakter etter at partiet i forrige uke trakk seg ut av regjeringen.

Ifølge den tidligere finansministeren, som selv ligger an til å bli parlamentarisk leder for Frp på Stortinget, er det en ny «frihetsfølelse» som nå preger partiet.

På spørsmål om hva hun syns om nestleder Sylvi Listhaugs utspill om at å gå ut av regjeringen har vært som å slippe ut av fengsel, svarer Jensen likevel at hun nok ikke ville ha brukt akkurat de ordene.

Når det gjelder spørsmålet om budsjettsamarbeid, vil ikke Jensen garantere noe som helst:

– Vi er opptatt av å få mest mulig gjennomslag. Så er det naturligvis sånn at hvis regjeringens budsjettforslag ikke har dreid for mye mot venstre, så vil vi gjerne sette oss ned og forhandle om det.

Markeringsbehov

Jensen har også merket seg signalene fra den nye klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V), som har varslet en grønnere profil etter Frps sorti.

Men det viktigste er hva regjeringen gjør i praksis.

– Nå er det mange nye statsråder som har behov for å markere seg litt. Men statsråder opererer ikke som selvstendig næringsdrivende. De er en del av et kollegium, beslutningene tas i regjering, sier Jensen.

– Det er ikke slik at Rotevatn nå bestemmer hva slags klimapolitikk regjeringen skal føre. Det er det regjeringen som gjør, sier hun.

(©NTB)