Helgheim: Ingen hadde ventet en endring i trusselbildet

– Ingen ventet at PST skulle endre trusselbildet som følge av at en person de har full kontroll på, kommer hjem, sier Helgheim til NTB lørdag ettermiddag.

Helgheim sier «trusselen er mer på sikt».

– Trusselen kan stagges ved at hun overvåkes og fotfølges i framtiden. Men til hvilken pris, fortsetter Helgheim.

PST-sjef Hans Sverre Sjøvold opplyste lørdag at hjemkomsten til den terrorsiktede kvinnen ikke endrer trusselbildet i Norge.

– Det blir vanskelig å knytte terrorfare til et menneske som vi har full kontroll på, sa Sjøvold til NTB.

Helgheim har tidligere uttalt til NRK at det viktigste hensynet er å «beskytte norske innbyggere mot terrorfare», og at «det hensynet må komme foran hensynet til barnet».

– Jeg står for den uttalelsen, ingenting har endret seg siden da, sier Helgheim.

Det var sent fredag kveld den 29 år gamle kvinnen og hennes to barn landet på Gardermoen.

– Jeg syns det er problematisk at man bruker enorme ressurser på én person. Ifølge mediene måtte hun fotfølges av ti personer. Dette koster. Jeg tror at når folk ser bildene og omfanget som kreves for å stagge potensielt farlige personer, så gjør det inntrykk, sier Helgheim.

Kvinnen ble umiddelbart pågrepet ved ankomsten. Barna får nå helsehjelp og blir fulgt opp av barnevernet. Det ene barnet antas å være sykt.

