SV vil ha statsministeren inn på teppet i ambulanseflysaken

Lørdag ble det kjent at nesten halvparten av luftambulansefly-flåten er satt på bakken på grunn av tekniske feil. Babcock har beklaget og sier at de ikke vet hvor lang tid det vil ta før problemene er løst.

Helseministeren sier at situasjonen er uønsket, og at de setter inn ekstra tiltak for å løse situasjonen så raskt som mulig.

Parlamentarisk leder Torgeir Knag Fylkesnes i SV savner en redegjørelse om saken og mener at Høie nekter å redegjøre for Stortinget. Derfor vil de nå kalle statsministeren inn på teppet og kreve at hun tar grep.

– At Høie nekter å redegjøre for krisen, viser at han ikke tar situasjonen på alvor. Det er dessuten ufattelig arrogant overfor alle som er avhengig av en fungerende helseberedskap. Det er respektløst. Når ikke helseministeren vil redegjøre, må vi be statsministeren gjøre det. Det er hun som har det overordnede ansvaret. Nå må hun forklare seg overfor folket og Stortinget, sier Fylkesnes til NTB.

Han sier at de vil bruke Stortingets regelverk for å kalle inn en statsråd ved møtets slutt mandag.

– Vi ønsker å få vite om Solberg forstår situasjonens alvor og spørre henne hva hennes regjering vil gjøre, sier Fylkesnes.

Høie uttalte til NTB søndag at han vil komme tilbake til når han eventuelt vil orientere Stortinget om situasjonen.

– Mandag er det debatt om helsebudsjettet, og da vil det bli rikelig med anledning til å stille spørsmål også om denne saken, sa Høie.

