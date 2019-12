Polfarerne og hjelperne har møtt hverandre på isen

NTB Innenriks

Gamme og Rotmo gikk ut på ski fra Lance for å hjelpe polfarerne Horn og Ousland med proviant.

Like etter midnatt natt til lørdag kom meldingen om at de fire hadde møtt hverandre på isen. Det fikk teamet om bord på skipet bekreftet via satellittelefon, skriver VG.

– Vi er litt lettet. De har gått rundt i det samme området lenge og det har vært utfordringer. Nå er det løst, og de har kommet seg over råken. Vi føler oss tryggere på at dette skal gå bra, sier lege Martin Skrove til avisen.

Det har vært ruskete vær og vanskelig is i området der de to lagene skulle møtes. Fredag var det bare en råk som skilte dem.

Lance går mot polfarerne

De fire polfarerne skal nå være om lag 23 kilometer unna skipet Lance. Skipet ligger under horisonten for polfarerne, men store lyskastere om bord er vendt ut fra skipet. Dermed kan polfarerne følge lyset fra skipet på vei tilbake.

Samtidig går Lance i nordøstlig retning mot et avtalt hentepunkt. Det gjør at det blir 18 kilometer å gå for de fire polfarerne, ifølge VG.

Dernest skal skipet komme seg ut av isen igjen. Lance ligger nå i en åpen råk med tynn, ny is. Tidligere i uken var skipet frosset fast og drev med isen.

– Ikke i nød

Ousland og Horn hadde veldig lite mat og brensel igjen, men polfarerne ønsker ikke å kalle aksjonen en redningsaksjon.

Oppdateringer og bilder fra Ousland og Horn har vist at de to er utmattet, har frostskader og har måttet reparere ødelagt utstyr. Men det har ikke vært aktuelt å sende helikopter for å hente ut polfarerne, og de har ikke vært i nød, sa ekspedisjonsleder Lars Ebbesen fredag.

– Det å klare seg selv henger høyest, sa han.

Ousland og Horn krysser Polhavet fra Alaska til Svalbard på ski. De har brukt en såkalt packraft, en liten oppblåsbar kajakk, til å krysse råker i isen. Polfarerne har vært utendørs under ekstreme forhold i nærmer 87 dager.

I en oppdatering skriver Ousland at det har vært en intens og utfordrende ekspedisjon, og at det har vært krevende å være så lenge i mørket. Han legger til at Mike Horn og han selv har vært gode venner på turen.

