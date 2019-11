Florø-drapet: Siktet 27-åring varetektsfengslet i fire uker

NTB Innenriks

Den siktede mannen møtte ikke i fengslingsmøtet, og tingretten har besluttet at han skal varetektsfengsles i fire uker. Han skulle egentlig framstilles for varetektsfengsling i Sogn og Fjordane tingrett mandag, men det ble framskyndet til søndag.

Vest politidistrikt opplyser i en pressemelding at politiet jobber med vitneavhør, krimtekniske undersøkelser og obduksjon av avdøde. Kriminalteknikere skal neste uke undersøke åstedet.

Mannen bodde i Florø sammen med sin mor, og de to hadde besøk av avdøde og hennes sønn. Alle er fra Øst-Europa, men fra to forskjellige land. Siktede var lørdag ikke avhørt, noe som skyldes at han ble ivaretatt av helsevesenet.

Politiet har foreløpig ikke grunn til å tro at andre var til stede da drapet ble begått i en leilighet i Florø.

