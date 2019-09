Abid Raja (V) med nytt angrep på Siv Jensen (Frp)

NTB Innenriks

Det var under en innspilling av podkasten «Kristiansen og Kolve» på Lorry i Oslo mandag kveld at Abid Raja igjen kom med krasse utspill mot lederen av Fremskrittspartiet.

– Hovedoppgaven til staten er å ta vare på det svake individet. Dette kommer til å skape overskrifter, men jeg sier det likevel; Jeg mener at Siv Jensen med sin retorikk og språkbruk, bryter ned statens autoritet. Hun etablerer en kultur som er heller splittende enn samlende, sa Raja.

– Hun kommer til å bli stående som politikeren som var opptatt av to ting: Snikislamisering og bompenger.

Uttalelsen kom til tross for at Raja har fått klar beskjed fra sine egne om å tone ned konflikten med Frp, skriver TV 2.

Konflikten har pågått siden Abid Raja i et intervju med NRK 13. september uttalte at Frp driver med «brun» retorikk og propaganda, og pekte spesielt på Siv Jensen og Sylvi Listhaug.

Før helgen sa Siv Jensen at hun nekter å legge bort begrepet «snikislamisering», og at det handler om at Frp-velgerne skal kjenne igjen deres retorikk på samme måte som Venstre-velgerne skal gjenkjenne sitt partis retorikk.

(©NTB)