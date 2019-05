Ansatt i Fellesforbundet dømt til fengsel for millionunderslag

NTB Innenriks

Seks av månedene gjøres betinget. I tillegg skal hele summen hun svindlet til seg betales tilbake, skriver FriFagbevelse.

Kvinnen har tilstått at hun over en periode på seks år overførte over tre millioner kroner fra Fellesforbundets bankkonti til seg selv. Hun tok blant annet ut for mye lønn, leverte urettmessige reiseregninger og overførte beløp til egen bankkonto merket med «kursstøtte» eller andre oppdiktede formål.

Kvinnen arbeidet som kontormedarbeider ved en av Fellesforbundets lokalavdelinger, hvor hun disponerte to kontoer. Underslaget ble først oppdaget i fjor sommer. Hun ble samtidig avskjediget fra arbeidsplassen.

Kvinnen har forklart at underslaget var mulig grunnet Fellesforbundets dårlige kontroll med økonomien. Men det avviser forbundsleder Jørn Eggum.

– Vi har strenge rutiner for økonomihåndtering i Fellesforbundet og det er heldigvis sjelden vi ser underslag. Likevel er det liten tvil om at denne saken tydelig viser at vi alltid kan bli bedre, sier han.

