Farevarselet i Nordland nedjustert – men kraftig vind kan fortsatt ventes

NTB Innenriks

Meteorologene varslet sterke vindkast nord for Helgeland fram til lørdag ettermiddag, og ventet en alvorlig situasjon også med høye bølger opp mot 10- 14 meter inn mot kysten.

Meteorologisk institutt sendte derfor ut farevarsel på oransje nivå lørdag morgen.

«Vinden ventet å dreie vestlig og være sterkest på formiddag og tidlig ettermiddag, før vinden dreier nordvest og minker. Det er særlig områdene vest i Lofoten og Nord-Salten som ser ut til å få den kraftigste vinden», heter det på Meteorologisk institutts nettsider.

Utover dagen har vinden minket noe, og ved 15.30-tiden lørdag ble farevarselet nedjustert til gult nivå.

Meteorologene melder at det likevel kan ventes liten til full storm lørdag ettermiddag. Det vil enkelte steder være kraftige vindkast over 35 meter per sekund.

Det er ventet at vinden avta ytterligere utover kvelden.

