Siv Jensen: Frp har aldri vurdert å differensiere barnetrygden

I et intervju med TV 2 torsdag forrige uke tok Amundsen til orde for å begrense eller stanse barnetrygden for barnerike familier – og begrunnet det i hovedsak med at det skulle hindre at innvandrerfamilier får mange barn.

– Det har vært mye diskusjon om Per-Willy Amundsens uttalelse forrige uke. Frp har aldri vurdert å differensiere barnetrygd på grunnlag av etnisitet. Det er ikke aktuelt. Dette kom helt feil ut og er ikke akseptabelt, men jeg har snakket med Per-Willy, og han har sagt at han ikke har ment det slik, og det synes jeg er bra, sier Jensen i et Facebook-innlegg torsdag.

– Men jeg deler bekymringen over at for mange innvandrere ikke kommer i jobb. Det handler om at man skal klare forsørge seg selv og sin familie. Vi må sørge for å ha ordninger som stimulerer til å komme seg i jobb og få færre som lever på stønader, sier Jensen.

Innvandringspolitisk talsmann Jon Helgheim bekreftet i helgen at temaet har vært oppe i løpet av de to møtene partiets innvandringsutvalg har hatt. Helgheim er nestleder i utvalget.

– Frp har en tilnærming til politikk som er slik at regler skal gjelde for alle. Vi pleier ikke å skille på hvor man kommer fra. Å kutte barnetrygd etter barn nummer tre, er ikke forankret i partiet. Dette forslaget er noe som kommer fra Amundsen, fastslo Helgheim.

