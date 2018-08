MDG har anmeldt fiskeriministerens tidligere selskap

NTB Innenriks

Sammen med SV har MDG også sendt skriftlige spørsmål til den nye fiskeriministeren, der de ber om en vurdering av utslippene som ble gjort av selskapet han nylig forlot, ifølge NRK.

Før Nesvik ble utnevnt som fiskeriminister, jobbet han som kommunikasjonssjef i brønnbåtselskapet Sølvtrans. Selskapet og Nesvik har ifølge NRK innrømmet at det ble tømt avlusingsvann i et gytefelt for torsk. Det er forbudt, ifølge Fiskeridirektoratet.

– Det er viktig for oss at selskapet blir anmeldt, fordi oppdrettsnæringen trenger å få reaksjoner på den typen ting som Sølvtrans og Nesvik har innrømmet. Vi håper Økokrim tar saken, skriver MDGs kommunikasjonsrådgiver Jonas Ravn i en epost til NTB.

– Uklare regler

Ifølge regler fra mars 2017 må båter som driver med avlusing av oppdrettsfisk gå minst 500 meter bort fra viktige oppvekstområder for fisk og reker, før de slipper kjemikaliene ut i havet.

Nesvik sier følgende i en kommentar til NRK:

– Regelverket for tømming av behandlingsvann fra brønnbåter etter at den har forlatt oppdrettsanlegget, er klart. Jeg konstaterer likevel at noen oppfatter regelverket som uklart. Derfor vil det om kort tid komme en veileder til disse bestemmelsene.

Han sier han vil svare på spørsmålene fra SV og MDG innen fristen, som er på seks virkedager fra spørsmålene er stilt.

Sandbergs arvtaker

Nesvik tok 13. august over som fiskeriminister etter at Per Sandberg (Frp) trakk seg etter at det ble kjent at han brøt flere sikkerhetsrutiner da han og kjæresten Bahareh Letnes besøkte Iran i juli – uten at hans eget departement eller Statsministerens kontor ble varslet.

Sandberg hadde også med seg tjenestemobilen.

