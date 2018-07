Tidenes beste resultat for Uber i Norge

NTB Innenriks

Resultatet er det beste siden selskapet ble etablert i Norge i 2013, skriver Dagens Næringsliv.

Totalt omsatte selskapet for 16,2 millioner kroner i fjor, noe som er 5,1 millioner kroner mer enn i 2016.

Rekordresultatet kommer til tross for at Uber i oktober i fjor valgte å legge ned sin hovedtjeneste Uber Pop på ubestemt tid etter at politiet i Oslo hadde kommet fram til at tjenesten var ulovlig. Limousin-tjenestene Uber Black, Uber Lux og Uber XXL og drives fortsatt i Norge.

Uber har varslet at selskapet ønsker å relansere Pop-tjenesten i Norge.

(©NTB)