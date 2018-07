Mann kastet på sjøen under slåsskamp i Stavanger

NTB Innenriks

Gladmatfestival til tross – det var ikke bare god stemning i Stavanger torsdag kveld.

Klokken 21.56 meldte Sørvest politidistrikt på Twitter at de hadde fått melding om at flere personer slåss ved Oljemuseet, kun et par hundre meter unna festivalområdet. En person skal ha blitt kastet på sjøen, men totalt tre personer skal ha vært i vannet.

Ifølge politiet har det vært fest i tre båter som lå til kai ved museet, og uenigheter mellom de festende har endt opp i slåsskamp.

Alle de involverte er menn i 30-årene.

