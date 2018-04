Russer framstilles for fengsling etter bombesøk i leilighet i Oslo 

NTB Innenriks

Mannen i slutten av 30-årene er russisk statsborger med tsjetsjensk bakgrunn og kjent fra politiet fra tidligere. Han er siktet for grov ulovlig befatning med eksplosiver etter at politiet torsdag kveld fant en mistenkelig gjenstand i en leilighet på Rosenhoff i Oslo.

Ved 21-tiden fredag kveld avsluttet politiet et flere timer langt avhør av mannen. Konklusjonen på avhøret var at politiet vil begjære mannen fengslet i et rettsmøte i Oslo tingrett lørdag, opplyser leder for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt, Grete Lien Metlid til NTB.

– Det har vært et langt avhør, men jeg kan ikke gå inn i detaljer på hva som er kommet fram ut over at vi mener det er grunnlag for å begjære mannen fengslet, sier Metlid.

Den mystiske gjenstanden har fredag vært til undersøkelse, men heller ikke om denne kan politiet gå i detaljer.

Bevæpnet seg

Det var ved 18-tiden torsdag at politiet fikk melding om at en person i en leilighet på Rosenhoff var skadd og trengte hjelp. På bakgrunn av opplysninger om at det kunne være våpen i leiligheten valgte politiet å bevæpne seg da de rykket ut til adressen.

Da de ankom leiligheten, fikk de raskt kontroll på tre personer, men fikk også opplysninger om at det kunne være eksplosiver i boligen. Dette utløste en full gjennomsøking av bygget, først med hund og siden manuelt søk.

Søket resulterte i funnet av den mistenkelige gjenstanden og at den ene av dem som var i leiligheten, ble siktet for befatning for eksplosiver. De to andre personene har, ifølge Metlid, status som vitner i saken. Også disse ble avhørt fredag.

Bosatt på Østlandet

Det var den nå siktede russeren som hadde lettere skader etter tildragelsen i leiligheten. Etter hva politiet forteller hadde mannen også påført seg selv noen av skadene.

– Han bor ikke leiligheten eller i Oslo, men var på besøk. Han er bosatt et annet sted på Østlandet og har bodd i Norge i flere år, sier Metlid.

Den siktede mannen har fått oppnevnt Arne Gunnar Aas som forsvarer. Metlid sier oslopolitiet har samarbeidet med Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i saken.

