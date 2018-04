To menn frifunnet for voldtekt på Askøy

NTB Innenriks

De to mennene på 19 og 23 år forsvant ut av soveromsvinduet i leiligheten og ble senere tiltalt for voldtekt. Begge nektet straffskyld, skriver Bergens Tidende.

Under rettssaken hevdet de det var frivillig sex, og de ble trodd av meddommerne. Rettens fagdommer mente imidlertid at de var skyldige.

I retten forklarte kvinnen at hun sparket og sparket for å få dem vekk.

– De flirer og ler. Jeg føler jeg er en dukke for dem. De sluttet ikke før det begynte å banke på døren. Da kledde de på seg og hoppet ut av vinduet, sa kvinnen før hun brøt sammen og retten måtte ta en pause.

I dommen heter det at retten synes det er noe vanskelig å tro på de tiltaltes forklaringer, men meddommerne mente det er rimelig tvil om de tiltalte er skyldige. De begrunnet det blant annet med at ingen i leiligheten hørte lyder fra soverommet, at kvinnen ikke hadde merker på kroppen og at hun ikke ville ringe politiet.

Fagdommeren gikk inn for at de to skulle dømmes for voldtekt og mente blant annet at musikk og prat kunne gjøre det vanskelig for andre å høre kvinnen.

– Jeg konstaterer at retten er delt om skyldspørsmålet. Det er Riksadvokaten som skal vurdere en anke, sier aktor, statsadvokat Benedicte Hordnes.

