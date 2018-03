Havarikommisjonen: Bremsefeil og manglende skilting da femåring ble påkjørt av mobilkran

NTB Innenriks

Ulykken skjedde ved Karuss barnehage og skole 7. mars 2017. Fire personer ble påkjørt, en av dem var en fem år gammel gutt som døde da han ble klemt mellom kranbilen og bergveggen.

Allerede to måneder etter ulykken opplyste Havarikommisjonen at de hadde oppdaget sviktende rutiner i kontrollen av mobilkranen. Den endelige rapporten ble klar tirsdag, og den bekrefter at feil på parkbremsen var en av årsakene til at kjøretøyet begynte å skli ukontrollert nedover den snødekte gangveien.

Ifølge Havarikommisjonen ble det utført en sakkyndig kontroll av mobilkranen to måneder før ulykken, men likevel ble ikke feilen som førte til at parkbremsen kun virket på forhjulene, oppdaget. Heller ikke kranfirmaet hadde avdekket bremsesvikten. I etterkant av ulykken ble det fastslått at krana hadde en bremsesvikt på midtre aksel, og at den veide 7 tonn mer enn tillatt.

Samtidig er Havarikommisjonen tydelig på at Kristiansand kommune som var byggherre for rehabiliteringen av Karuss skole, ikke hadde ivaretatt sikkerheten godt nok. Det vises til at kommunen ikke har kunnet framlegge noen risikovurdering med tilhørende skiltplan når gangveien skulle benyttes som atkomstvei til byggeplassen.

– Den avvikende bruken av gangveien var derfor ikke skiltet eller regulert under byggeprosjektet, og det var kun en følgemann som skulle ivareta sikkerheten for dem som benyttet gangveien, fastslår Kommisjonen.

(©NTB)