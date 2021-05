Sir Sebastian Coe om OL-debatten: – Det blir hermetisk lukket

NTB Sport

Det kommer fram i en kronikk skrevet i Daily Mail.

Coe sier at han hele tiden har følt seg trygg på at OL i Tokyo vil bli gjennomført som planlagt.

– Vi vet at det ikke kommer noen utenlandske turister, og det kommer til å være få sponsorer. Det kommer til å være hermetisk lukket mellom japanerne og de deltakende, sier den tidligere mellomdistanseløperen.

Coe sier at den største utfordringen er å forsikre alle om at OL blir å gå bra, og at det er viktig å vise empati med japanerne og deres uro for viruset.

Han er derimot veldig sikker på at lekene kommer til å gå som planlagt, spesielt ettersom mange kommer til å være vaksinerte når OL starter på sensommeren. I tillegg skal det gjennomføres mange koronatester i løpet av arrangementet.

– Ingen idrettsarrangementer har vært superspredere under pandemien, og i år vet vi mye mer om pandemien enn tidligere, skriver han.

OL-gjennomføringen har skapt stor debatt i Japan den siste tiden.

OL i Tokyo starter 23. juli.

