Zuccarello og Wild rundspilt av St. Louis Blues

NTB Sport

Ivan Barbasjov, Jaden Schwartz, Torey Krug og David Perron scoret målene for hjemmelaget.

Nå gjenstår bare én kamp i grunnspillet, og Wild møter nettopp Blues en gang til. Det skjer torsdag kveld lokal tid.

Minnesota Wild og St. Louis Blues ligger på henholdsvis tredje- og fjerdeplass i den vestlige NHL-avdelingen.

På topp ligger Las Vegas Golden Knights foran Colorado Avalanche. De to lagene møttes onsdag, og Knights ville med seier ha sikret seg topplasseringen. Kampen endte med 2-1-seier til Avalanche, og dermed skiller bare to poeng lagene. Avalanche har én kamp igjen, mens Knights har spilt alle sine 56 kamper denne sesongen nå. Dermed er topplasseringen fortsatt i spill når Avalanche møter Los Angeles Kings torsdag.

For Zuccarello og Wild betyr torsdagens kamp mot Blues lite i seg selv, mens Avalanche-kampen er helt avgjørende for deres videre spill. Vinner Avalanche, venter Golden Knights i første runde for Wild. Taper Avalanche, blir det Wilds neste motstander.

Mats Zuccarello har spilt 41 kamper denne sesongen. Han har til sammen 35 målpoeng, fordelt på 11 scoringer og 24 assists.

