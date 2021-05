NFF innkalt til Qatar-møte med Fifa: – Forventer svar

NTB Sport

Det bekrefter fotballpresident Terje Svendsen overfor NTB.

– Det er riktig at vi er invitert til et møte med Fifa i neste uke. Som kjent har Danmark, Sverige og Norge skriftlig stilt noen spørsmål til Fifa knyttet til Qatar-VM. Vår forventning er at Fifa svarer på disse spørsmålene, sier Svendsen.

Fotballforbundene i Norge, Sverige og Danmark sendte i forrige uke hvert sitt brev til Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) med en rekke spørsmål knyttet til forholdene i Qatar.

Møtet er kommet i stand som et resultat av disse brevene, opplyser Danmarks fotballpresident Jesper Møller til nyhetsbyrået Ritzau. Ifølge ham skal møtet holdes mandag.

– Som en reaksjon er vi blitt innkalt til et møte sammen med de nordiske forbundene, og vi forventer å få noen svar, sier Møller.

– Foruten Fifa skal det være representanter fra Qatar til stede på møtet, samt fagforeninger og menneskerettighetsorganisasjoner, legger han til.

Menneskerettigheter

Brevet fra Norges Fotballforbund tok opp spørsmål og bekymringer knyttet til menneskerettigheter, beskyttelse for fremmedarbeidere, dialogen mellom Fifa og VM-arrangøren og flere andre temaer.

I Norge har en rekke fotballklubber tatt til orde for en boikott av neste års VM, men NFF ønsker – likhet med det danske og det svenske forbundet – å møte utfordringene med dialog og tilstedeværelse.

I forbindelse med VM-kvalifiseringskampene i mars var de norske fotballherrene først ute med å markere tydelig støtte til menneskerettigheter. Avsløringer i avisen The Guardian i februar fortalte at flere tusen fremmedarbeidere har mistet livet i Qatar siden landet ble tildelt fotball-VM i 2010, og det har vekket omfattende debatt.

En mulig norsk boikott skal stemmes over på et ekstraordinært fotballting 20. juni. Fram til det jobber et utvalg ledet av Sven Mollekleiv med å utrede konsekvensene av blant annet en eventuell boikott.

Krever frihet og trygghet

Norge, Sverige og Danmark sendte relativt likelydende brev til Fifa-toppene. Brevet fra NFF, som var adressert til Fifas president Gianni Infantino og generalsekretær Fatma Samoura, inneholdt følgende spørsmål:

* Hvilke reformer kan Fifa dokumentere at Qatar har startet for å sikre arbeidernes rettigheter og sikkerhet?

* Hvordan overvåker Fifa om disse reformene faktisk iverksettes?

* Hvordan sikrer Fifa at reformene ikke blir reverserte, og hvordan kan Fifa sikre varig endring i Qatar også etter VM i 2022?

* Hvordan vil Fifa sørge for at pressen får tilgang i Qatar fram mot turneringsstarten, og under turneringen, og hvordan vil Fifa sikre at alle journalistenes sikkerhet og pressefrihet er ivaretatt?

* Vil supportere og spillere ha frihet til å uttrykke seg under VM, som ved markeringer etc?

* Hvordan kan Fifa forsikre seg om at kvinnelige migrantarbeidere får ivaretatt sine rettigheter?

* Hva er gjort for å sikre at homofile og andre seksuelle minoriteter skal føle seg trygge som deltakere eller gjester i VM, og hva har Fifa gjort for å fremme ikke-heterofiles rettigheter i Qatar generelt?

