Sevilla vant målfest – puster storlagene i nakken

Den argentinske veteranen Papu Gómez ble matchvinner da han satte inn 4-3-målet et snaut kvarter før full tid. Da hadde Sevilla slått tilbake to ganger etter å ha ligget under.

Det var samtidig mannskapet til Julen Lopetegui som tok ledelsen etter sju minutters spill ved den franske forsvarsspilleren Jules Koundé.

Celta Vigo slo imidlertid tilbake ved Iago Aspas, og samme mann satte også inn 2-1-målet midtveis i første omgang. Deretter utlignet brasilianske Fernando for Sevilla, før Brais Mendez igjen sendte Celta opp i ledelsen.

Sevilla hadde imidlertid en snuoperasjon på lager. Først utlignet tidligere Barcelona-spiller Ivan Rakitic, og deretter avgjorde Papu Gómez kampen.

Seieren betyr at Sevilla ikke er mer enn seks poeng bak ligaleder Atlético Madrid. Opp til Real Madrid og Barcelona skiller det ett og to poeng mindre med åtte kamper igjen å spille.

