Premier League-fotballen: TV 2 med lavere prisøkning i nettløsningen

NTB Sport

Det kommer fram av en epost TV 2 mandag sendte ut til abonnentene på strømmetjenesten Sumo.

Prisøkningen for nye kunder med Sumo-pakker som inkluderer Premier League blir på 70 kroner i måneden. For dem som allerede var kunder i fjor høst, og som derfor har hatt 50 kroner lavere månedspris det siste året, blir prisøkningen 120 kroner per måned.

Til sammenligning har de ulike TV-distributørene varslet fra 150 til 200 kroner i månedlig prishopp.

Prisøkningen for Premier League-produktet gjelder fra 1. november.

(©NTB)