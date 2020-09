Hoven ble firemålsscorer da Sogndal overtok tabelltoppen

NTB Sport

I så fall må Tromsø ta poeng i bortekampen mot Ullensaker/Kisa. Sogndal topper tabellen med ett poeng mer og én kamp mer spilt enn Tromsø.

Akkurat det spilte liten rolle for Sogndal mandag kveld. Da handlet det utelukkende om tre poeng på Fosshaugane, og det ble en enkel affære. Sogndal rundspilte Kongsvinger fra start, og 3-0 til pause ble til 4-0 like etter. Kristoffer Hoven scoret sitt tredje for kvelden allerede etter 47 minutters spill. I tillegg hadde Mathias Blårud puttet ett i det 35. minutt. Hoven scoret ytterligere ett senere i omgangen. 24-åringen har 15 scoringer og to assist på sine 18 kamper denne sesongen. 16 av kampene har vært fra start. Det er en sterk statistikk for spissen.

Ville Jalasto og Martin Hoel Andersen scoret KILs to trøstemål.

Innbytter Martin Lundal utlignet til 1-1 for Ranheim borte mot Strømmen og sørget for at trønderklubben ikke er hektet av i kampen om en direkte opprykksplass.

Lasse Nordås ga Strømmen en god start etter en scoring allerede 13 minutter ut i 1. omgang. Ranheim presset på for utligning, og 16 minutter ut i 2. omgang stusset Martin Lundal inn ballen til ett poeng for de blå.

Det betyr at det er fem poeng opp til Sogndal helt øverst på 1. divisjonstabellen for Ranheim.

Kamma på kvalikplass

HamKam er oppe på kvalifiseringsplassen for første gang denne sesongen. Kjetil Rekdals menn spilte 2-2 hjemme mot Stjørdals-Blink etter å ha tatt ledelsen to ganger ved Steinar Strømsnes. Først skjedde det 19 minutter ut i 1. omgang. Ole Kristian Rødahl utlignet for Stjørdals-Blink 14 minutter senere før Strømsnes headet inn 2-1 i det 77. minutt . HamKam innehar kvalifiseringsplassen på bedre målforskjell enn Øygarden.

Kongsvinger er ett poeng bak de to lagene igjen.

I likhet med Kongsvinger ble det tap for Øygarden. Grorud slo nemlig tilbake med seier etter seks kamper på rad uten trepoenger.

Hjemme mot Øygarden ble det 4-3 for Oslo-laget. Preben Mankowitz sørget for 1-0-ledelse til pause. I 2. omgang scoret Oscar Aga to ganger og Martin Høyland én gang før Mons Iver Mjeldes menn våknet skikkelig til liv på stillingen 4-0. Aune Selland Heggebø og Peter Sørensen Nergaard reduserte hver sin gang med fem minutters mellomrom midtveis i omgangen. Den siste reduseringen kom ved Selland Heggebøs andre på overtid.

Overraskende

Yannis Maxitas Moulas scoring kvarteret før slutt gjorde at KFUM Oslo slo Sandnes Ulf 1-0.

Åsane tapte overraskende 0-1 hjemme for Raufoss. Matias Moldskred ble matchvinner med scoringen kvarteret ut i 2. omgang.

Jerv-laget er tilbake i trening etter karanteneperioden som følge av en virussmittet spiller, men kampen mot Lillestrøm ble utsatt da karantenen inntraff.

