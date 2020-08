Skiskytter Christiansen til Italia tross statsministerens reiseråd

NTB Sport

Landslagsløperen har ifølge VG kommet til at det er helt nødvendig for ham å få gjennomført det planlagte høydeoppholdet i Lavazé.

– Jeg hadde ikke dratt hvis jeg ikke synes at dette er absolutt nødvendig for min del. De andre skiskytterne vil ikke reise, men vi er ulike med ulike behov. Skal jeg gidde å satse og gå skirenn i høyden i framtiden, er jeg nødt til å ta de grepene som må til. Høydetrening er høyst nødvendig for at Vetle Sjåstad Christiansen skal drive med skiskyting, sier Christiansen til avisen.

28-åringen hevder videre at smittetallene i øyeblikket er lavere i det området han skal oppholde seg enn de er i Oslo.

– Det er mer risikofylt å bo og leve her i Oslo enn i Nord-Italia. Jeg hadde uansett ikke dratt hvis jeg ikke hadde vært sikker på at dette ville gå bra, sier han.

Ingen av de øvrige skiskytterne deltar på høydeoppholdet, og Christiansen betaler ifølge VG selv kostnadene.

