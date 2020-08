Djokovic bekrefter US Open-start

NTB Sport

Flere profiler har trukket seg fra turneringen av smittefrykt, men serbiske Djokovic kommer til start. Det samme gjør Casper Ruud.

– Jeg er glad for å kunne bekrefte at jeg kommer til å delta i Western & Southern og US Open dette året, skrev Djokovic på sine nettsider torsdag.

Han la til at han reiser til New York lørdag.

– Det var ingen enkel avgjørelse å ta, med alle hindringer og utfordringer fra mange hold, men tanke på å konkurrere igjen begeistrer meg, sier Djokovic.

Serberen er på jakt etter sin 18. Grand Slam-tittel.

(©NTB)