Verstappen lurte Mercedes-førerne med bedre dekktaktikk

Verstappen ble nummer to på den samme banen forrige helg etter at Hamilton kjørte en halv runde med et punktert forhjul. Denne gangen satte nederlenderen og Red Bull-laget Mercedes litt sjakk matt med bedre dekkstrategi.

Den nederlandske unggutten kjørte dessuten også smartere, og bilen hans slet tydelig mye mindre på dekkene enn tilfellet var for Mercedes-førerne. Hamilton antydet at konkurrentene også hadde mindre lufttrykk i dekkene.

– Jeg må innrømme at jeg ikke helt så dette komme. Vi fulgte Mercedes dekkstrategi nøye. Vi hadde riktig strategi og jeg er fornøyd med dagen. Jeg kunne holde mitt eget tempo og fikk lagt litt press på dem (Mercedes), sa Verstappen etter å ha tatt sin 19. formel 1-seier.

Finske Valtteri Bottas hadde beste startposisjon foran Lewis Hamilton, og det var på Silverstone at det første formel 1-løpet ble avviklet for 70 år siden.

Starten gikk ryddig for seg, og Mercedes-bilene med Bottas og en jaktende Hamilton stakk ifra. Verstappen, som startet med harde dekk, holdt derimot avstanden til han klarte å ta seg forbi da Bottas og Hamilton måtte ta et tidlig depotstopp.

For øvrig i 1950 var det Alfa Romeo på de fire første plassene. Årets utgave av bilen er dessverre for den italienske fabrikanten ikke konkurransedyktig nok.

