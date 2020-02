Sørloth fortsatte scoringsfesten, reddet poeng for Trabzonspor i overtidsdrama

NTB Sport

Kun sekunder gjensto av overtiden da Sørloth dukket opp på bakerste stolpe og satte inn scoringen som sendte Trabzonspor til topps på tabellen igjen.

Det ene poenget betyr at Sørloth og lagkameratene er serieleder på bedre målforskjell enn Sivasspor. Sørloth og lagkameratene har i tillegg én kamp til gode på serietoeren.

Scoringene i den vriene bortekampen mot Besiktas gjør at Sørloths når står med 19 fulltreffere i den tyrkiske ligaen denne sesongen. Alanyaspors Papiss Cissé følger nærmest i kampen om toppscorertittelen med 14.

Lørdagens første fulltreffer kom etter kun fem minutters spill. Da kom Sørloth til avslutning rett på innsiden av 16-meteren til venstre for Besiktas-målet. Fra nordmannens venstrefot føk ballen inn ved lengste stolpe.

Istanbul-trend

Det så en stund ut til å kunne bli scoringen som skilte lagene, men kvarteret ut i annen omgang utlignet Kevin-Prince Boateng for hjemmelaget Besiktas. Like etter gjorde kroaten Domagoj Vida 2-1.

Da Besiktas trodde seieren var i boks, dukket imidlertid Sørloth opp på ny og sikret 2-2 for gjestene.

I forkant av lørdagens bortekamp gjorde tyrkiske medier et poeng av at brennhete Sørloth elsker å spille mot Istanbul-lag. Før møtet med Besiktas hadde han scoret mot Galatasaray, Fenerbahçe, Basaksehir, Kasımpasa og nettopp Besiktas tidligere denne sesongen.

Lørdag fortsatte trenden med scoringer mot klubber fra den tyrkiske havnebyen.

Samme dag dukket det også opp spekulasjoner om at en av Europas aller største fotballklubber, spanske Real Madrid, skal ha bitt seg merke i den norske landslagsspissens kolossale målform. Danske Tipsbladet siterer det tyrkiske mediet Asist Alaliz på at den spanske gigantklubben skal ha sendt speidere til Tyrkia for å ta nordmannen nærmere i øyesyn.

Målpoeng-maskin

Sørloth er i øyeblikket utlånt til Trabzonspor fra Crystal Palace. Den tyrkiske klubben har sikret seg opsjon på å kjøpe trønderen etter at inneværende sesong er over.

Ved siden av 19 mål har Sørloth også notert seg for seks målgivende pasninger i den tyrkiske ligaen denne sesongen. For det har nordmannen blitt hyllet fra alle hold.

I mars blir Sørloth etter alle solemerker en meget viktig brikke når det norske landslaget skal forsøke å kvalifisere seg for sommerens EM-sluttspill.

(©NTB)