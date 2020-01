Sønnen til skøytingens far tok medalje i klassisk langrenn i ungdoms-OL

NTB Sport

Bill Koch sto for en av tidenes sensasjoner da amerikaneren i Innsbruck-OL i 1976 tok sølv på tremila. Det gjorde han ved hjelp å skøyte i stedet for å gå diagonalstil, og det fleste klødde seg i hodet. I løpet av noen år forsto alle at det rett og slett er raskere å gå som Koch gjorde, og etter hvert ble det innført to separate stilarter, klassisk stil og fri teknikk.

Sølvet var USAs beste langrennsplassering i olympiske leker inntil Kikkan Randall og Jessica Diggins vant lagsprinten i Pyeongchang-lekene for to år siden. Nå har Bill Kochs 17-årige sønn Will tatt sin første medalje, riktig nok bare i ungdomslekene.

Will Koch har i Lausanne vist at han behersker begge stilarter. Etter å ha blitt nummer fire i langrennscross i fri teknikk, der norske Nikolai Holmboe vant gullet, gikk han tirsdag inn til bronse i 10 kilometer klassisk. Medaljen knep han med en sterk avslutning.

Ilja Tregubov fra Russland var i en klasse for seg. Han vant 45 sekunder foran tyske Elias Keck og 49 foran Koch, som skjøv finske Alexander Ståhlberg ut av pallen med tre sekunders margin.

Tvillingene Nikolai og Aleksander Holmboe ble nummer fem og seks. Nikolaj har tidligere i lekene gull i langrennscross og sølv i sprint, mens Aleksander fullførte familiens medaljesamling med bronse i sprint.

I kvinnenes 5 kilometer klassisk ble det svensk gull ved Märta Rosenberg, foran sveitsiske Siri Wigger og amerikanske Kendall Kramer. Maria Melling ble nummer fem, Tuva Hagen Rønning sju og Anna Heggen ni.

