Sterling reagerer på Gomez-buing

Liverpool-forsvarer Joe Gomez ble byttet inn etter 70 minutter i EM-kvalifiseringskampen, som England vant 7-0 uten Sterling på banen.

Manchester City-spilleren var vraket etter at han kranglet med Gómez på landslagstrening mandag.

– Til alle engelske fans. Det var vanskelig for meg å se at en lagkamerat ble buet på for noe som er min skyld. Joe (Gómez) har ikke gjort noe galt. Å se en som jobber så hardt bli buet på når han kommer på banen, er ikke lett.

Også landslagssjef Gareth Southgate var skuffet over behandlingen Gómez fikk av supporterne.

– Jeg er veldig skuffet. Gómez har ikke gjort noe galt. Ingen engelske spillere bør bli buet på når de bærer landslagsdrakten, sa Southgate ifølge nyhetsbyrået DPA.

– Alle spillerne er skuffet.

Foranledningen til krangelen mellom Sterling og Gómez startet i søndagens Premier League-kamp mellom Liverpool og Manchester City søndag, der City tapte toppkampen 1–3.

Underveis i kampen røk Sterling og Gómez i tottene på hverandre, men City-spilleren hadde ikke lagt det bak seg da de to møttes på landslagstrening dagen etter.

Sterling konfronterte Liverpool-forsvareren på en måte som gjorde at han ble vraket til kampen mot Montenegro. Når England avslutter kvalifiseringen søndag er Sterling imidlertid tilbake i troppen igjen.

England kvalifiserte seg til EM med storseieren over Montenegro torsdag.

