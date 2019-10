Rasismekaos overskygget Englands målfest

NTB Sport

Dommer Ivan Bebek fra Kroatia stoppet først mandagens kamp midtveis i første omgang. Deretter ble oppgjøret igjen satt på pause rett før hvilen. Ved det siste tilfellet ble en stor gruppe bulgarske supportere sett gående ut av arenaen i Sofia.

Over stadionanlegget ble det, i henhold til UEFA-reglementet, advart mot at kampen kunne bli stanset for godt. I pausen var Bulgaria-kaptein Ivelin Popov også ute hos fansen og forsøkte å roe ned stemningen.

Bulgaria har også tidligere hatt problemer med rasisme på tribunene under fotballkamper. Som en konsekvens var deler av nasjonalarenaen i den bulgarske hovedstaden stengt mandag.

Likevel ble flere engelske spillere møtt med rasistiske tilrop. Ifølge journalist Ed Aarons i storavisen The Guardian skal landslagsdebutant Tyrone Mings ha blitt utsatt for apelyder de gangene han hadde ballen.

Mings ble byttet ut ved pause.

Avviste stort problem

Dommer Bebek så ved flere anledninger ut til å vurdere å sende lagene i garderoben for godt, men oppgjøret ble likevel gjenopptatt etter opphetede samtaler på indre bane.

I forkant av mandagens kamp hevdet Bulgarias landslagssjef Krasimir Balakov at engelsk fotball har et større rasismeproblem enn hva som er tilfellet i Bulgaria.

– I den bulgarske ligaen har vi mange spillere med ulik etnisitet og hudfarge. Jeg tror ikke vi har det store problemet som for eksempel England har, sa han.

Engelske spillere har også vært utsatt for rasisme i tidligere EM-kvalifiseringskamper. Landslagssjef Gareth Southgate har derfor forberedt laget sitt på at kamper kan bli stoppet i henhold til UEFA-reglementet.

Målfest

Tribunehetsen så samtidig ikke ut til å affisere prestasjonen til de engelske spillerne nevneverdig mandag. På banen fyrte gjestene på samtlige sylindere og lekte seg med svimle bulgarere.

Ved pause sto det ikke mindre enn 4-0. Ross Barkley fikk sjansen fra start i Sofia og scoret to ganger, mens Raheem Sterling og Marcus Rashford sto bak hver sin fulltreffer de første 45 minuttene.

I annen omgang la først Sterling på til 5-0. Tottenham-måltyven Harry Kane tegnet seg også på scoringslista, men måtte vente helt til det gjensto få minutter av ordinær tid. Dermed har Kane scoret i alle Englands EM-kvalifiseringskamper så langt. Mandag plusset han i tillegg på med ikke mindre enn tre målgivende pasninger.

Med storseieren slo mannskapet til Gareth Southgate knallhardt tilbake etter 1-2-tapet for Tsjekkia i EM-kvalifiseringen fredag. England troner på tabelltoppen i gruppe A, tre poeng foran Tsjekkia.

Kosovo, som slo Montenegro 2-0 mandag, er ytterligere ett poeng på etterskudd.

