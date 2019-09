Real Madrid slo tilbake med knallsterk borteseier

NTB Sport

Hovedstadsklubben ble ydmyket av PSG i mesterligaen i midtuken. Det endte med 0-3-tap. Også i ligaen har Zinedine Zidanes lag vært varierende, men søndag kom en ordentlig opptur.

Sevilla, som var ubeseiret i ligaen før søndag, ble slått 1-0 på bortebane. Karim Benzema stanget inn det avgjørende målet etter 64 minutter.

Det var den franske spissens femte seriemål, noe som gjør ham til toppscorer i La Liga. Høyreback Dani Carvajal kom seg ned til dødlinjen og fant Benzema med et flott innlegg.

Sevilla presset på for utligning, men slet med å spille seg til gode muligheter. Javier «Chicharito» Hernandez hadde en ball i nettet tre minutter før slutt, men det ble korrekt annullert for offside. Dermed tapte Sevilla for første gang denne sesongen.

Med seieren klatrer Real Madrid opp på 2.-plass i ligaen, på samme poengsum som ligaleder Athletic Bilbao. Sistnevnte vant 2_0 over Alavés søndag.

Hovedstadslaget er fire poeng foran erkerival Barcelona, som lørdag gikk på et pinlig 0-2-tap mot Granada. Granada har i likhet med Martin Ødegaards Real Sociedad, Sevilla og Atlético Madrid 10 poeng og er ett bak tetduoen.

(©NTB)