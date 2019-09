Hovland får selskap av Ryder Cup-kapteinen

NTB Sport

Den norske golfyndlingen er på plass i engelske Wentworth der han de kommende dagene skal spille storturneringen PGA Championship. I startfeltet er han i stjernetungt selskap.

Tirsdag ble det klart at Hovland skal gå de to første rundene sammen med den meritterte iren Padraig Harrington. Han er kaptein på Europas lag til Ryder Cup, den prestisjetunge lagturneringen mellom USAs og Europas beste golfspillere.

Hovland får dermed muligheten til å komme tettere innpå og bli bedre kjent med mannen som skal plukke ut laget som skal forsvare den europeiske æren i den amerikanske delstaten Wisconsin neste høst.

Hovland-interesse

Det er for lengst kjent at Harrington har Hovland på sin liste over spillere han skal følge tett fram mot laguttaket om et snaut år. Det bekreftet nemlig 48-åringen i et intervju med Sirius XM PGA Tour Radio allerede i sommer.

– Når alt kommer til alt, må jeg spørre meg selv «Er det en mulighet at han kommer til å være en del av laget mitt neste år?», sa Harrington da – og la til:

– Enhver Ryder Cup kaster opp to eller tre nykommere. Jeg har ingen mulighet til å forutse alle navnene som kommer der, men Viktor Hovland viste definitivt sine ferdigheter sist helg. Jeg håper han blir del av europatouren og gjør en innsats for å spille seg inn på laget, for er han så god som han ser ut, havner han sannsynligvis på laget.

Ryder Cup er herregolfernes svar på Solheim Cup.

McIlroy er med

Rory McIlroy vant nylig sesongfinalen på PGA-touren og innkasserte en premiesjekk på formidable 135 millioner kroner. Kommende helg stiller han i det europeiske PGA-mesterskapet i engelske Wentworth side om side med Viktor Hovland.

Nordmannen har imponert kolossalt den siste tiden og innledet den nye PGA-sesongen med tiendeplass i amerikanske Greenbrier sist helg.

Franske Mike Lorenzo-Vera er tredjemann i Viktor Hovlands flight på åpningsdagene i Wentworth.

