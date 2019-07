NTB Sport

– Vi må jobbe med dem som jakter bak Silje (Solberg). Når det gjelder Kari, så må vi bare se hva hun tåler i klubb. Det er veldig lite realisme i at hun kan spille og trene for fullt i klubb og også være med på landslaget. Sannsynligheten er liten, sier landslagssjef Thorir Hergeirsson til NTB.

– Så har jo Kari sagt at hun har lyst til å komme tilbake på landslaget. Men det er helsa og kneet som bestemmer det. Vi skal ha en dialog med Kari gjennom høsten for å se hvordan det går med henne.

Aalvik Grimsbø vant Champions League med Györ i mai, men ble noen dager senere operert i et kne.

Hun har slitt med knetrøbbel noen sesonger og spilte sin hittil siste landskamp av 173 i mars i fjor.

Tvilsom

Kurtovic rev av korsbåndet på senhøsten i fjor. Skrekkskaden tar det vanligvis fra ni til tolv måneder å komme tilbake fra.

– Det skal holde hardt for at Amanda blir klar for (VM). Når det gjelder henne, må vi bare se an. Hvis alt går bra framover, kan det være mulig.

Kurtovic har nylig byttet klubb og skal spille for Györ framover.

Fra før er det klart at veterankeeper Katrine Lunde (39) ikke kan spille VM. Hun pådro seg en alvorlig kneskade i mai og vil trolig være ute av kampspill til mars-april.

Lunde har sagt at hun satser på å komme i slag og sikter mot OL neste år.

Norge møter Danmark neste uke i en treningskamp. Så venter Brasil, Japan og Argentina i en firenasjonersturnering i Stavanger i september.

VM går i Japan i november og desember. Norge er foreløpig ikke kvalifisert for Tokyo-OL, men har to sjanser igjen.

(©NTB)