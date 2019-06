Lokalavis: Danske klar som ny Godset-trener

NTB Sport

Godset har slitt denne sesongen, og onsdag kom en ny smell da 2. divisjonslaget Fram Larvik ble for sterke i cupens 3. runde.

I serien er det også tunge tider. Der er Strømsgodset nest sist med ni poeng på elleve kamper.

Laget ledes midlertidig av Håkon Wibe-Lund etter at Bjørn Petter Ingebretsen trakk seg i mai av helsemessige årsaker. Nå skal altså erstatteren være klar.

Drammens Tidende skriver onsdag kveld at danske Henrik Pedersen (41) blir klubbens nye trener. Avisen skriver at han vil bli presentert i løpet av kort tid, og at dansken leder laget mot Molde kommende helg.

Lokalavisen skriver også at det sto mellom Pedersen og Wibe-Lund i kampen om å bli Strømsgodsets nye trener.

Pedersen trente sist den tyske klubben Eintracht Braunschweig.

