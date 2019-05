VM-suksess viktigere enn scoringsrekorden for Herlovsen

NTB Sport

– Det er på tide at noen tar den rekorden, og det ville vært kult være den som gjør det. Selvsagt er det fristende, og jeg har det i tankene, men det er ikke det som er fokus inn mot VM. Nå skal jeg gjøre en god jobb for laget slik at vi vinner fotballkamper, sier hun til NTB.

Herlovsen har scoret 57 mål for kvinnelandslaget. Bare fire spillere er foran henne på lista, og neste gang hun scorer for Norge tangerer hun Hege Riise på 4.-plass. Ni mål skiller til førsteplassen. Alle de fire foran henne spilte på laget som vant VM-gull i 1995:

* 66 mål: Marianne Pettersen

* 64 mål: Linda Medalen

* 60 mål: Ann Kristin Aarønes

* 58 mål: Hege Riise

Herjet i sluttspill

Herlovsen gjorde sitt første sluttspill som 16-åring i 2005 og scoret to mål på Norges vei til EM-sølv i England. Hennes to neste landslagsmål ble scoret i VM-sluttspillet i 2007, deriblant vinnermålet i kvartfinalen mot vertsnasjon Kina foran 52.000 tilskuere.

Hun scoret også i EM-sluttspillet i 2009 (bronse) og VM i 2015 (to mål). Sju av hennes 57 landslagsmål er scoret i sluttspill. Bare i 2011 har hun vært med Norge i et sluttspill uten å tegne seg i målprotokollen.

Nå skal hun prøve å lage VM-moro igjen med et norsk lag som sikter mot medaljer selv om Norge ikke har vunnet en cupkamp i et VM-sluttspill siden 2007. Hun er den eneste i årets tropp som var med da.

– Den gang tok vi oss til semifinale og spilte bronsekamp, og det var kult. Jeg føler at vi har et veldig sterkt lag nå. Vi har jobbet godt over tid, og det ser bra ut. Jeg har veldig tro på at dette laget kan bite godt fra seg i VM, og jeg skal gjøre det jeg kan for at Norge får et godt mesterskap, sier hun.

Tid med familien

Etter å ha trent på Ullevaal de tre første dagene av VM-oppkjøringen fikk både Herlovsen og resten av VM-troppen helgefri, for siste gang på lenge.

– Jeg skal bruke tiden med familien min. Jeg skal være borte fra dem en stund, så vi skal bruke tiden godt og kose oss, ha det gøy og slappe av, sier hun.

Fullstendig fravær fra familien og sønnen Henrik blir det ikke under VM.

– De kommer nedover til 2. og 3. kamp i Frankrike, men i et mesterskap blir det lite tid til annet enn fotball, så vi får ikke veldig mye tid sammen. Men det hjelper bare å se dem litt, og jeg gleder meg til det, sier Isabell Herlovsen.

